Brindisi-Saragozza in tv, Champions League basket 2020: orario, programma e streaming

Ultimo atto del viaggio europeo dell’Happy Casa Brindisi in arrivo al PalaPentassuglia domani sera, quando sarà di scena nel palasport pugliese il Casademont Saragozza, team al primo posto del girone D con 9 vittorie e 4 sconfitte.

Per la squadra di coach Frank Vitucci è, nei fatti, un appuntamento quasi pro forma, essendo già avvenuta l’eliminazione la scorsa settimana sul campo degli ungheresi del Falco Szombathely. La partita di andata fu forse l’occasione più grande avuta da Brindisi per vincere in trasferta, svanita però dopo due tempi supplementari e numerosi brividi. Della squadra iberica fanno parte Nicolas Brussino, guardia-ala argento mondiale con l’Argentina, Fran Vazquez, autentica istituzione del basket spagnolo, e il diciannovenne Carlos Alocen, tra i migliori talenti del Paese. Miglior realizzatore in Champions League è DJ Seeley, seguito da Robin Benzing e Dylan Ennis: segnano 11.8, 11.5 e 11.3 punti a gara.

Il match tra Happy Casa Brindisi e Casademont Saragozza si giocherà domani, martedì, alle ore 20. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su Eurosport Player.

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE 2019-2020

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO

Ore 20:00 Happy Casa Brindisi-Casademont Saragozza

HAPPY CASA BRINDISI-CASADEMONT SARAGOZZA: DIRETTA TV E STREAMING



DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

