Brindisi-Virtus Roma in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020

Si completa oggi la seconda giornata di ritorno, divisa a metà tra i due giorni del weekend anche a causa dei molti impegni europei delle formazioni di casa nostra. L’Happy Casa Brindisi ospita al PalaPentassuglia la Virtus Roma, in uno scontro tra quinta e dodicesima del massimo campionato.

La formazione di coach Frank Vitucci viene dalla sonora sconfitta in Basketball Champions League contro il Besiktas, mentre non meno dolorosa è stata la sconfitta della Virtus capitolina contro quella bolognese, di fronte ai 7750 del PalaEur contro la Virtus bolognese:due -29 appena diversi, 96-67 in un caso e 68-97 nell’altro. All’andata, nell’impianto romano, la prima in casa della squadra di Piero Bucchi (indimenticato ex in Puglia) fu salutata con un 63-87 dall’Happy Casa, che dominò dall’inizio alla fine. Oltre a Bucchi sul fronte Brindisi, tanti gli ex anche su quello Roma: John Brown in campo e Simone Giofrè nel ruolo di GM. Molte novità: a Roma dentro James White, fuori Mike Moore (per lui A2 a Latina); a Brindisi c’è Dominique Sutton (problemi muscolari di recente per lui), mentre Antonio Iannuzzi è sceso in A2 a Napoli.

La sfida tra Happy Casa Brindisi e Virtus Roma, valida per il 19° turno della Serie A 2019-2020, si giocherà quest’oggi alle ore 17:15. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta del match, per non perdersi davvero nulla.

SERIE A 2019-2020

DOMENICA 19 GENNAIO

Ore 17:15 Happy Casa Brindisi-Virtus Roma

HAPPY CASA BRINDISI-VIRTUS ROMA: DIRETTA TV E STREAMING



DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo