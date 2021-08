Brovarone: “Devo delle scuse a Di Lorenzo!”

Firenze è stato in questi due anni un ambiente molto complicato e credo che Amrabat in tutti questi cambi di allenatore ci ha capito poco, inoltre ha fatto anche un intervento di pubalgia. Se il Napoli ha bisogno di un giocatore d’interdizione e tignoso, sarebbe una bella scommessa per entrambi. La Fiorentina potrebbe anche darlo in prestito per poi farlo riscattare a giugno, oggi le formule legate ai trasferimenti sono tante e tali che si può trovare l’accordo.