Bruce Willis rasa a zero la figlia Tallulah ed è uguale a Demi Moore in Soldato Jane

Bruce Willis è tornato a casa dalla sua ex moglie Demi Moore per trascorrere questo periodo di quarantena insieme ai suoi figli. Ed ecco che l’attore si cimenta anche nel ruolo di parrucchiere e in un video postato sui social taglia a zero i capelli di sua figlia Tallulah. Il risultato è davvero impressionante, la ragazza con questo nuovo look è davvero somigliante alla madre, quando ha interpretato il ruolo del Soldato Jane.

Tallulah si fa tagliare i capelli da Bruce Willis

Tallulah è la più piccola dei tre figli avuti dal loro matrimonio, ovvero Scout che ha 31 anni, Rumer che ne ha 28, ed infine la terza di 26 anni. In questi giorni in cui hanno riassaporato la gioia di stare tutti insieme e per così tanto tempo, come non capitava da anni, dal momento che Bruce Willis e Demi Moore sono divorziati da ben vent’anni, i membri della famiglia Willis hanno impiegato il tempo nei modi più svariati. Ed ecco l’ultima trovata della piccola di casa. Come già era capitato in passato, Tallulah ha deciso di liberarsi della sua chioma, attualmente blu, per lasciare spazio ad un taglio decisamente più rock, facendosi rasare i capelli dal padre.

La somiglianza con la madre Demi Moore

Il risultato è davvero impressionante. La giovane figlia della coppia è incredibilmente somigliante alla madre, quando interpretò nel 1997 il ruolo da protagonista nel film Soldato Jane. Memorabile la scena nella quale Demi Moore munita di un rasoio elettrico inizia a tagliare i suoi lunghissimi e nerissimi capelli, un vero colpo al cuore. Più o meno lo stesso sentimento che ha attraversato l’attuale moglie dell’attore americano, la modella Emma Heming, che sotto il video in cui Willis con precisione e mano ferma si accinge a tagliare i capelli alla figlia, ha scritto: “Questa cosa mi sta sciogliendo il cuore”.

