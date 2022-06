Corriere dello Sport – Brusca frenata per Ostigard: il Brighton chiede troppo, ADL studia il piano.

Tra il Napoli e Leo Ostigard l’accordo c’è, ma bisogna trovare la giusta formula per accontentare anche il Brighton:

“Non è un caso che di recente il ds Giuntoli abbia incontrato il manager di Leo, ovvero il signor Jim Solbakken: tutti contenti e voglia reciproca di mettere inchiostro su carta. Bene.

Ma non troppo: il Brighton, il club proprietario del suo cartellino sin dal 2018, dopo averlo spedito sistematicamente in prestito dimostrando implicitamente di non credere chissà quanto nel suo potenziale, ha fiutato l’affare e non cede. Richieste elevate: di partenza intorno ai 10 milioni di euro, cifra che il Napoli non intende coprire. Anzi, meglio un prestito con diritto di riscatto: sarebbe questa la formula prediletta, modello-Anguissa”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Giovanni Di Lorenzo e Clarissa Franchi si sposano

Calciomercato: il Bari punta Zerbin, la volontà del Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sciopero nazionale dei taxi il 5 e 6 luglio contro il Ddl concorrenza