Bruscolotti: “Lobotka può risolvere le problematiche nel centrocampo del Napoli”

Giuseppe Bruscolotti, ex giocatore del Napoli, ha parlato a Radio Sportiva per parlare del Napoli e del mercato del club azzurro.

Queste le sue parole:

”Lobotka? Può risolvere le problematiche in mezzo al campo. In generale servono due centrocampisti. A questa squadra mancano nello spogliatoio leader come Reina e Albiol, l’assenza di quest’ultimo si sente anche in campo, senza di lui Koulibaly sta faticando’