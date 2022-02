Bucchi: “Il Napoli aveva preso Berardi, poi non so perchè saltò tutto”

L’ex Napoli Bucchi racconta un retroscena su Berardi

L’ex giocatore del Napoli Christian Bucchi è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha raccontato un retroscena di mercato legato al passaggio di Berardi in azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Nella stagione 2017/18, quando ero sulla panchina del Sassuolo, nell’ultimo giorno di mercato si era raggiunto l’accordo per la cessione di Domenico Berardi al Napoli in cambio di Zapata e Strinic. L’operazione era conclusa, ma poi non se ne fece più nulla e non ho mai saputo il motivo. Questo vi fa capire che c’è un gradimento reciproco tra il calciatore e la società azzurra. Per Berardi è il momento giusto per approdare in una grande squadra e quella Napoli può essere la piazza giusta per lui”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Jcobelli: “Prova di personalità a Barcellona. Belotti? Non mi stupirei se lo prendesse il Napoli”

Ceccarini: “Due top club su Fabian Ruiz, quasi certo l’addio di Ospina”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB