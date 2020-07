Bucchioni su Sarri: “Juve tentata dall’esonero, rigettato dalla rosa dall’inizio”

Bucchioni sul futuro di Sarri

Enzo Bucchioni giornalista e opinionista è intervenuto a Radio TMW durante Maracanà per commentare le notizie del giorno e in particolare su Sarri e la Juventus.

Pensa che il futuro di Sarri sia in bilico senza Champions?

Bucchioni:

“La Juve sta navigando a vista, non è abituata a certi tipi di decisioni, ossia di esonerare in corsa. La tentazione ci sarebbe, c’è un rigetto della squadra. Nel vertice di ieri è stata fatta una road map nel caso precipitasse la situazione. Il successore? Per ora non c’è, si pensa a una soluzione interna. Sarri è stato rigettato dal gruppo, ma non da oggi. La frattura è stata immediata”.

Juve-Lazio, quale particolare inciderà di più?

“Vedremo se si ritroverà l’orgoglio di una Lazio che ha lottato fino a qualche giornata fa per lo Scudetto. La Juve? Questo gruppo troverà la forza di reagire. Il problema non è lo Scudetto ma la Champions e a come arriverai alla sfida con il Lione. Sarri lo hanno preso per quell’obiettivo”.

