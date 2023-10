la Repubblica – Bufera scommesse, in casa Juve non solo Fagioli: spunta un altro bianconero.

L’edizione odierna del quotidiano, torna a puntare l’attenzione sulla bufera scommesse tra calciatori, che sta travolgendo non solo il mondo Juventus. Nella chat di Fagioli, sarebbe stato indentificato anche un altro giocatore bianconero: “A lui la Polizia arriva per caso, indagando su un’agenzia Eurobet di Torino che teneva una “contabilità” parallela per le giocate sui server illegali, è spuntato il nome di Fagioli. Siamo in estate. E la procura di Torino, che iscrive Fagioli per il reato che punisce chi scommette su piattaforme abusive (una vicenda che si chiude con un’ammenda fino a 516 euro) invia tutti gli atti anche alla Federcalcio e qui si arriva al vero punto dolente. Fagioli ammette tutto e si autodenuncia. E consegna il suo cellulare.

Agli atti ci sono delle chat con una serie di compagni in cui si parla esplicitamente di scommesse. Sono una decina: c’è un compagno della Juve di seconda fascia. E ci sono due ragazzi con cui ha condiviso la nazionale: Tonali e Zaniolo appunto. Non c’è la prova che i due abbiano scommesso, ma i messaggi sembrano inequivocabili: Tonali avrebbe giocato su worldgame365.me e Zaniolo su Evoz9.fx-gaming. net, entrambe illegali”.

