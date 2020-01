Bugo sposato con Elisabetta, sua moglie è una diplomatica che gli ha dato anche un figlio

Uno dei cantanti in gara in questa 70esima edizione di Sanremo è Bugo. Nome d’arte di Cristian Bugatti, che si è affermato nel panorama musicale italiano a partire dagli Anni Novanta, proponendo un genere innovativo e sperimentale, soprattutto a livello testuale, scrivendo canzoni mai banali, che passano dal trattare argomenti della più stretta attualità a quelli che affrontano tematiche più approfondite. La vita privata del cantautore, però, non mai stata sotto i riflettori. Noto è il suo matrimonio con Elisabetta, di professione diplomatica, con la quale ha avuto un figlio. L’intera famiglia, formatasi in India, oggi vive serenamente a Milano.

Il matrimonio in India

Per un personaggio così restio allo show business come Bugo, non è strano che della sua vita privata siano emersi solo alcuni particolari. Nel 2011 si è sposato con Elisabetta, di cui non si conosce il cognome, che lavora nell’ambiente diplomatico. Il matrimonio è avvenuto a New Delhi, dove hanno vissuto per qualche anno, proprio per poter gestire il lavoro di lei, dal 2010 al 2014. Attualmente i due, che hanno avuto anche un figlio, risiedono a Milano, nella casa in cui abitava il cantautore prima di incontrare sua moglie.

Bugo attore e scrittore di romanzi

Il cantautore milanese si è cimentato anche in altri settori al di fuori di quello musicale. Dopo aver recitato nel film Missione di pace, per la regia di Francesco Lagi, presentato anche alla Mostra del cinema di Venezia nel 2011, Bugo si è dilettato anche nella scrittura. È piuttosto recente, infatti, l’uscita del suo libro “La festa del nulla”, una storia che prende anche dal suo vissuto, in cui quattro giovani ragazzi cresciuti in periferia si aggrappano al mondo della musica, specialmente del rock, per sfuggire alla noia e crearsi delle nuove prospettive. I quattro protagonisti lo fanno fuggendo dalla città in cui vivono e lanciandosi in un’avventura on the road.