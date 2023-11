Corriere dello Sport – Buone notizie per Lobotka, sarà a disposizione contro l’Empoli.

Il Napoli, subito dopo la batosta subita in Champions, è tornato subito a lavoro a Castel Volturno, con la presenza di Aurelio De Laurentiis. Rudi Garcia, provando ad analizzare gli errori di mercoledì e dopo aver subito un gol in contropiede, si è messo subito a lavoro sui dettagli per la crescita del gruppo. Per i titolari programma di scarico, mentre la seduta di allenamento, si è conclusa con una serie di partitine finali. Arrivano anche buone notizie per Lobotka. Il centrocampista aveva lasciato il campo durante il match contro l’Union Berlino, a causa di un colpo al braccio. Tuttavia sarà regolarmente a disposizione per la gara di domenica contro l’Empoli. Già da oggi Garcia rifletterà sulle scelte di formazione. Questo è quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano.

Fonte foto in evidenza —(da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Tegola per il Real Madrid di Ancelotti: infortunio Kepa, lo stop

Galeone: “Il Napoli non può fare quella figura in Champions: Garcia destinato a saltare”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Papa Francesco dice sì al battesimo ai figli di coppie gay