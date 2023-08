La Gazzetta dello Sport – Buone notizie per Veiga, incomprensioni alle spalle: domani potrebbe arrivare a Roma.

L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato il passo in avanti che c’è stato tra Napoli e Celta Vigo. La rosea ha spiegato che la trattativa è stata ripresa, e i partenopei sono pronti a trovare la soluzione per chiudere entro oggi la trattativa con il club spagnolo. Nella giornata di domani il giocatore potrebbe sbarcare a Roma per le visite mediche e successivamente firmare il contratto con gli azzurri. In settimana la questione sarà definita del tutto.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Due azzurri in uscita, quasi fatta per la cessione di Gaetano all’Empoli

Juve non molla Lukaku, Vlahovic è ancora cedibile: le mosse di Giuntoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Costanza Caracciolo: «Mi sono innamorata di Vieri, una sera a Roma, sullo scooter…»