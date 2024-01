Torinogranata.it – Buongiorno nel mirino, possibile l’assalto con 20mln

L’edizione del quotidiano online, ha parlato della possibile offerta del Napoli per Alessandro Buongiorno. Il giocatore resta nelle primissime preferenze degli azzurri già da questa sessione di mercato, nonostante la forte resistenza di Urbano Cairo. Tuttavia ADL non nasconde la forte necessità di rinforzare il reparto difensivo, dopo l’infortunio di Natan.

L’offerta per il centrale, classe ’99, potrebbe diventare realtà. Il Napoli vorrebbe proporre poco più di 20 milioni di euro, inserendo delle contropartite tecniche aggiuntive, un po’ come è stato fatto col Genoa per Dragusin. I giocatori che potrebbero contribuire all’affare, come contropartita, sono molteplici: a partire da Demme, Ostigard, Gaetano e addirittura Simeone, il quale reclama attenzioni. A oggi i sondaggi avanzati dal Napoli sono concreti, manca solo l’offerta ufficiale.

Fonte foto in evidenza —(da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Allegri: “In Coppa Italia può succedere di tutto come accaduto al Napoli”

UFFICIALE – Maurizio Mariani è l’arbitro di Torino-Napoli: la sestina completa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fabio Volo bacia la nuova fidanzata: non si nascondono più