Cagliari-Napoli, Calzona può contare su Osimhen

Francesco Calzona avrà a disposizione anche Victor Osimhen per la sfida tra Cagliari e Napoli in programma questo pomeriggio.

Victor Osimhen sarà a disposizione per il match di campionato tra Cagliari e Napoli. Nonostante ieri abbia avuto u leggero attacco influenzale Francesco Calzona potrà contare sulla sua presenza in campo questo pomeriggio.

Di seguito quanto riportato da Repubblica:

“La buona notizia per il Napoli è il recupero di Victor Osimhen, che si è ripreso in fretta da un leggero attacco influenzale e ieri ha partecipato in gruppo alla seduta di rifinitura. Il bomber nigeriano sarà dunque sicuramente tra i titolari a Cagliari e proverà a lasciare il segno anche in campionato, dopo essersi sbloccato subito in Champions col Barcellona.”

