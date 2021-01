Cagliari-Napoli – Le pagelle: super Zielinski trascina il Napoli alla vittoria

Cagliari e Napoli si sono sfidate alla Sardegna Arena, il match è finito 4-1 per il Napoli. Le pagelle della redazione di ForzAzzurri.net.

Le pagelle del Napoli

Ospina 6: Unico errore su un rilancio nella ripresa ma il Cagliari non l’ha impegnato in nessuna vera e propria parata.

Di Lorenzo 6,5: E’ evidente che aveva bisogno di riposo, fa capire fin da subito a Sottil che non avrà vita facile sull’out di sinistra.

Manolas 6: Al minuto 35 l’errore che lancia di fatto Simeone verso la porta e che macchia la buona prestazione del greco. Dal ’88 Rrahmani s.v..

Maksimovic 6,5: L’ex Torino dimostra di poter essere in grado di sostituire sia Manolas che Koulibaly, fornendo buone prestazioni in entrambi gli slot della difesa centrale.

Mario Rui 6: Appare più tonico ed attento rispetto alle ultime uscite. Non supera la sufficienza per non essere riuscito a servire bene i compagni in area con i cross e per aver sprecato una ghiotta occasione a porta vuota nel primo tempo. Dal ’88 Ghoulam s.v..

Fabian Ruiz 6,5: Il centrocampo del Cagliari gli concede il metro in più di cui ha bisogno e lo spagnolo si rende protagonista di una gara degna del calciatore che è.

Bakayoko 6,5: Come per Di Lorenzo, e per la squadra in generale, alza l’asticella rispetto agli ultimi match. Parzialmente colpevole in occasione del gol del momentaneo, fulmineo pareggio del Cagliari. Dal ’88 Lobotka s.v..

Lozano 7: è lui ad essere la spina nel fianco dei sardi. Il messicano conferisce verticalità e pericolosità alla manovra del Napoli.

Zielinski 7,5: il polacco è uno dei pochi del Napoli che quanto è al 100% della condizione può fare la differenza in tutte le partite. I due gol di oggi sono espressione di potenza, intelligenza e tecnica. In pratica segna da solo. Dal ’76 Elmas s.v..

Insigne 7: partita brillante per il capitano. Nel corso del primo tempo viene schierato più al centro riuscendo a trovare anche il tiro in porta. Qualche leggera sbavatura nel fraseggio viene compensata dal supporto che fornisce ai compagni in fase di non possesso.

Petagna 6,5: Conferma di non essere un bomber, gli è stato affidato un compito e lo fa benissimo. Grazie alla sua caparbietà fornisce l’assist per il gol di Lozano che mette in ghiaccio la vittoria. Dal ’76 Politano 6: L’ex Inter entra con il piglio giusto, con la sua dinamicità non fa rimpiangere Lozano che intanto si è spostato nel ruolo di centravanti.

Mario Scala

