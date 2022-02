Cagliari-Napoli: le ultime sulle condizioni di Malcuit e Di Lorenzo

Entrambi gli esterni di difesa sono usciti dal campo per infortunio durante Cagliari-Napoli

La SSC Napoli, tramite un comunicato sul sito ufficiale, rende note le condizioni di Giovanni Di Lorenzo e Kevin Malcuit.

Questo è quanto si legge:

“Kevin Malcuit è stato sostituito nel finale di Cagliari-Napoli per un risentimento al polpaccio destro. Di Lorenzo, sostituito nel primo tempo per un trauma alla testa, sta bene e non ha accusato nessun disturbo successivo”.

