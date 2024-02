Cagliari-Napoli, Ranieri: “Abbiamo meritato il pareggio, gol subito da una nostra disattenzione”

Cagliari-Napoli, Ranieri commenta la gara

L’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri è intervenuto in diretta ai microfoni di DAZN, dove ha commentato il pareggio della sua squadra contro il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“I ragazzi sono stati molto diligenti e determinati. Il Napoli è una grande squadra e non volevamo farli ripartire in contropiede, pressandoli bene nella loro metà campo. Nel secondo tempo hanno sfruttato una nostra indecisione e hanno trovato il gol, ma poi ci hanno lasciato la possibilità di pareggiare. Adesso arrivano delle partite importantissime, era importante arrivarci con la consapevolezza che ci siamo e che lottiamo fino in fondo per raggiungere il nostro obiettivo. Dobbiamo cambiare consapevolezza. Abbiamo l’acqua alla gola e solo giocano così possiamo lottare”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

