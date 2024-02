Cagliari su Gaetano, possibile la formula del prestito

Nell’ultimo giorno di calciomercato l’attaccante del Napoli Gianluca Gaetano potrebbe andare in prestito al Cagliari.

Gianluca Gaetano potrebbe salutare il Napoli ancora una volta, questa volta per andare in prestito al Cagliari. Nell’ultimo giorno di calciomercato in casa azzurra l’attaccante classe 2000 potrebbe dunque iniziare una nuova avventura che durerebbe almeno fino al prossimo giugno.

Di seguito quanto riportato sull’edizione odierna de Il Mattino:

“Ultimo giorno di calciomercato in casa Napoli, ore decisive per l’ultimo probabile affare in uscita: Gianluca Gaetano sarebbe infatti pronto a salutare i colori azzurri ancora una volta nella sua carriera, ancora una volta in prestito visto che il club di Aurelio De Laurentiis non si priverà definitivamente di lui. C’è il Cagliari dall’altra parte del mercato per Gaetano, classe 2000 da sempre con addosso i colori azzurri: i sardi stanno spingendo in queste ultime ore per il prestito almeno fino al prossimo giugno, un rinforzo che darà una mano importante alla squadra di Ranieri.”

Fonte foto – Flickr.com –

