X – Cajuste torna a Napoli, il club è al lavoro per trovargli un’altra squadra

Secondo il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, dopo l’operazione andata male tra Jens Cajuste e Brentford, il Napoli si è rimesso al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Il giocatore si è già preparato per il rientro il Italia, nelle prossime ore ci saranno ulteriori novità sul suo futuro: “Accordo tra Brentford e Cajuste saltato, come rivelato ieri sera, il Napoli lavorerà per trovare un altro club per il centrocampista”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

