CALCIO FEMMINILE – Anteprima e pronostici della seconda giornata di serie A

CALCIO FEMMINILE – Anteprima e pronostici delle gare di sabato e domenica

Tre gli anticipi al sabato. Iniziamo con San Marino-Milan: le sammarinesi, all’esordio, sono state prese a pallonate dall’Empoli (10-0), mentre le rossonere di Ganz hanno vinto di misura (1-0) ai danni della Florentia. C’è voglia di riscatto tra le titane del San Marino ma il Milan vorrà tornare a casa col bottino pieno: 2 fisso + over 2,5. Florentia-Hellas Verona è l’altro anticipo delle 17.45: la Florentia di mister Carobbi è reduce dalla sconfitta col Milan, ma anche l’Hellas che ha rimediato due reti all’esordio contro la Juventus. Pronostico: X. Nel posticipo serale, la Juventus di Rita Guarino ospiterà il rinnovato Empoli di mister Spugna, tra le cui fila, vi sono tantissime giovanissime proprio scuola Juventus, date in prestito al club toscano. Pronostico: 1 fisso.

Domenica, spicca Inter-Sassuolo: le neroazzurre devono riscattare la figuraccia contro la Fiorentina (4-0), mentre il Sassuolo di Piovani proverà a raccogliere altri punti, dopo il buon pari interno contro la Roma (1-1). Pronostico: X2. L’altra sfida del pomeriggio sarà quella tra Roma e Pink Bari: le giallorosse di Bavagnoli vogliono il primo successo stagionale dopo il pareggio esterno contro il Sassuolo (1-1), ma le pugliesi sono cariche del primo successo stagionale contro il Napoli (1-0) e vogliono dimostrare che non hanno vinto la prima gara per caso. Pronostico: 1X. Infine, Sunday-night tra Napoli e Fiorentina: match decisamente proibitivo per l’undici azzurro (alla ricerca del riscatto) guidato da Marino, al cospetto delle viola di coach Cincotta che vogliono rientrare a Firenze con i tre punti, dopo l’ottimo esordio contro l’Inter. Pronostico: 2+ over 2,5 + no gol

