CALCIO FEMMINILE – Resoconto 1° giornata serie A

Calcio femminile Serie A – Nella prima uscita Il Napoli soccombe contro la Pink Bari

Riparte il massimo campionato in rosa, con le pluricampionesse d’Italia della Juventus che vanno a vincere a Verona contro l’Hellas grazie alle reti di bomber Girelli e Caruso (0-2). Nell’altro anticipo pomeridiano del sabato, la Pink Bari fa suo il derby del Sud contro il neo-promosso e rinnovato Napoli (1-0), con la match-winner Manno su penalty fallo causato dal difensore azzurro Di Criscio. Nel Saturday night, il big match tra Fiorentina ed Inter, se lo aggiudica la compagine viola guidata da mister Cincotta che serve un pesante poker alle neroazzurre: la solita Bonetti, un gioiello di Mascarello e il neo-acquisto Sabatino (doppietta) stendono l’undici di Sorbi.

La domenica si apre con le vittorie del Milan (1-0) di Longo sulla Florentia e con la goleada (10-0) del nuovo Empoli targato Spugna che dà il benvenuto in A al malcapitato neo-promosso San Marino di coach Conte: cinque reti nella prima frazione, altrettante nella ripresa che portano le firme di Polli (tripletta), Prugna, Glionna (doppietta, uno su rigore), Domping e Leonessi (doppietta). L’unico pari di giornata è quello del posticipo serale tra Sassuolo e Roma (1-1): vantaggio giallorosso con la spagnola Lazaro ma, nella ripresa, la napoletana Valeria Pirone ristabilisce la parità per le neroverdi di mister Piovani.

Maurizio Stabile