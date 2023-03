Calcio in lutto, è morto Italo Galbiati: storico vice-allenatore di Capello

Calcio in lutto per la scomparsa di Italo Galbiati, storico vice-allenatore di Fabio Capello

Notizie – Calcio in lutto per la scomparsa di Italo Galbiati, storico vice-allenatore di Fabio Capello. Galbiati ha vissuto da tecnico il mondo rossonero per quasi 20 anni, per poi seguire Capello alla Roma e al Real Madrid, ma anche nelle avventure alla guida di Inghilterra e Russia.

Calcio in lutto, morto Italo Galbiati

Da calciatore, dopo l’esordio con l’Inter, Galbiati ha vissuto la sua carriera tra Reggina, Como e, soprattutto, Lecco.

