Calcio spagnolo – Episodio grave, il Malaga licenza l’allenatore

Calcio spagnolo – Il Malaga ha deciso di trasformare la sospensione dell’allenatore Victor Sanchez Del Amo in licenziamento

Spagna – Dopo alcuni giorni di valutazioni e discussioni, il Malaga, formazione che milita in Liga 2, ha deciso di licenziare l’allenatore, Victor Sanchez Del Amo. Il club spagnolo ha deciso di trasformare la sospensione in licenziamento, per non essere riuscito a risolvere in maniera amichevole la faccenda. Si tratta di uno scandalo scoppiato qualche giorno fa, dovuto alla diffusione in rete di un video, dai contenuti hot, che vede l’allenatore (ormai ex) protagonista.

Il comunicato del club

‘Il Malaga ha profuso i suoi migliori sforzi per risolvere in modo amichevole la situazione, attraverso intense trattative con Victor Sanchez del Amo. Ma non è stato possibile arrivare a una soluzione consensuale. Per questo motivo il Club ha deciso di esonerare l’allenatore per cause disciplinari, in conformità con le normative vigenti. Il Club ha preso la decisione in seguito ai gravi danni causati dai recenti eventi extra sportivi, con l’obiettivo di minimizzare l’impatto sulla squadra e su tutta la società’.

Attraverso i propri profili social, Sanchez si era difeso così: “Vi informo che sono vittima di un reato contro la mia intimità con molestie ed estorsione. La questione è in mano alla polizia e io farò in modo di seguire le loro istruzioni. Ad ogni modo, voglio informare che condividere o diffondere un contenuto intimo di qualsiasi persona senza il suo consenso è un reato, che sia tramite social, messaggi o qualunque altra forma secondo quanto stabilisce l’articolo 97 del Codice Penale, con pene per coloro che diffondano contenuti personali senza il consenso della persona coinvolta. Grazie per la vostra comprensione e il vostro sostegno”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli – Ancelotti vuole Boga, il giocatore che piace a De Laurentiis

Napoli – E’ emergenza totale in difesa: Mario Rui sarà squalificato

Le pagelle – Ospina condanna il Napoli ad una immeritata sconfitta contro la Lazio

Tifosi azzurri contro Gattuso sui social – FOTO

Immobile ammette: “Pari risultato giusto”

Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli – Llorente potrebbe ritornare in Premier League

Napoli, Immobile fu a un passo: il motivo del mancato trasferimento

Ti potrebbe interessare anche:

Gb: Regina convoca ‘vertice di famiglia’

Big History: previsioni nere per il decennio che inizia

Aborto spontaneo per Christina Perri: “Sono triste, ma non ho alcuna vergogna”

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri