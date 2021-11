Calciomercato, accordo tra Arsenal e Fiorentina per Vlahovic

Calciomercato, Vlahovic verso l’Arsenal

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la Fiorentina avrebbe trovato l’accordo con l’Arsenal per la cessione di Vlahovic. I Gunners sono molto vicini agli 80 milioni di Euro, cifra che sembrerebbe aver accontentato il club viola. L’entourage del giocatore non ha ancora deciso sul da farsi, tanto che si vocifera che non ci sia nessuna intenzione di sedersi al tavolo delle trattative. Commisso ha il timore che Vlahovic abbia già un accordo con un altro club, anche se al momento nessuno pare si sia fatto avanti.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – Enigmatico messaggio della SSC Napoli su Twitter

VIDEO – Luis Enrique spiega l’esclusione di Fabian dai convocati della Spagna

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Mottarone: trasferimento cabina la prossima settimana