Calciomercato: anche il Napoli su Andrea Cambiaso

L’esterno del Genoa fa gola a mezza Serie A

Andrea Cambiaso è ambito da diverse big della Serie A. L’esterno del Genoa è reduce da un’ottima prima parte di stagione ha il contratto in scadenza nel 2023 e per lui non mancano le pretendenti. L’Inter, nonostante l’arrivo di Gosens e il rinnovo ancora in sospeso di Perisic ha dimostrato un forte interesse, ma nelle ultime ore come riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà tramite il suo sito ufficiale, si sarebbe fatto avanti anche il Napoli.

