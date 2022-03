Calciomercato, anche l’Arsenal vuole Fabian Ruiz. ADL fissa il prezzo per la cessione

L’ Arsenal sulle tracce di Fabian Ruiz

Secondo quanto riportato dal portale inglese Fourfourtwo, l’Arsenal sarebbe sulle tracce di Fabian Ruiz. Il centrocampista azzurro è entrato nel mirino di Arteta, che vorrebbe inserirlo nel 4-3-3 dei Gunners. Sull’andaluso ci sono anche Real e Atletico Madrid, che non ha mai nascosto il desiderio di far ritorno in Patria. La difficile situazione contrattuale potrebbe favorire la cessione anche a cifre più basse, De Laurentiis aveva fissato il prezzo sui 60 milioni circa ma potrebbe accontentarsi anche per offerte più basse. Fabian Ruiz ha il contratto in scadenza a giugno 2023, con le trattative per il suo rinnovo che sono ormai ferme da tempo. In estate potrebbe essere lui il pezzo pregiato da sacrificare sul mercato.

