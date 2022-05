Calciomercato, Arnautovic seguito da tre club di Serie A: Napoli in pole

Il giocatore del Bologna Marko Arnautovic è seguito da tre grandi club di Serie A, tra essi c’è anche il Napoli.

Marko Arnautovic sembra essere molto corteggiato in Serie A. Il giocatore è seguito non solo dal Napoli, ma anche da Milan ed Inter. L’edizione odierna di Repubblica si concentra sulla questione e fa il punto della situazione

“Ma occhio anche ad Arnautovic, che rischia a sua volta di trovarsi al centro del mercato. A lui pensano i big della A, anche se chiaramente nel ruolo centrale che ha a Bologna, convinte da un’annata di buone prestazioni in campo e dalla prova di leadership e di maturità caratteriale. Il Napoli vede in lui una valida riserva a Osimhen, in un estate in cui può perdere sia Petagna che Mertens e avrà necessità di una punta.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, Sirigu offerto al Napoli come secondo portiere

Napoli, la squadra è tornata in campo: il report dell’allenamento

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il M5s chiede discussione e voto parlamentare sulla linea del governo sull’Ucraina