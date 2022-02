Calciomercato – Avviata la trattativa per il rinnovo di Dries Mertens: le cifre

Cronache di Napoli – “Mertens, rinnovo da tre milioni: dialogo aperto tra club e bomber”.

Questo è quanto riportato dal quotidiano in merito al futuro di Dries Mertens al Napoli: “Mertens, rinnovo da tre milioni: dialogo aperto tra club e bomber”. L’offerta è pronta e il Napoli è in attesa del momento giusto per intavolarla. Possibile intesa annuale con il bomber belga un “napoletano adottivo da nove anni”, che in questo periodo è riuscito a stringere un forte legame con Napoli e la sua gente.

