Calciomercato: Belotti interessa al Napoli. Meret deve valutare il futuro

Il Napoli si muove per l’estate

Nel corso del programma radiofonico Marte Sport Live, è intervenuto Fabrizio Romano collega del portale Calciomercato.com facendo delle ipotesi per il fututo mercato azzurro. Ecco la sua analisi: “Andrea Belotti al Napoli? Il bomber del Torino è arrivato a fine corsa con il club granata. In vista dell’estate, i dialoghi non decollano. Attenzione al Napoli: sono elevate le probabilità di permanenza di Gennaro Gattuso in panchina, e Belotti piace davvero tantissimo a Gattuso come tipologia di giocatore. Belotti sarà il grande protagonista del mercato: non più per 80 milioni, ma per 40-50 puoi averlo”. Sulla vicenda Meret ha poi aggiunto: “Cosa accadrà con Alex Meret? Il suo manager, Federico Pastorello, ed il Napoli dovranno parlarsi. E’ brutto veder giocare così poco il ragazzo, perché è un grande portiere ed un grandissimo prospetto. Meret ha rifiutato il rinnovo? Adesso non sta giocando, è un discorso tecnico: Gennaro Gattuso gli preferisce David Ospina perché il colombiano gioca meglio la palla con i piedi. Meret resta però un capitale, in vista dell’estate non può essere svalutato. Con l’entourage bisogna discutere per capire quale potrà essere il futuro in caso di permanenza Gennaro Gattuso: si aspetta di capire prima questo, chi sarà il prossimo allenatore”.

