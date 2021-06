Calciomercato: Cioffi piace a Ferrero, può entrare nella trattativa Thorsby

Il presidente della Sampdoria

Il Corriere del Mezzogiorno, nella sua edizione odierna parla delle manovre di mercato del Napoli. Da parte degli azzurri persiste l’interesse per Morten Thorsby e ora, stando a quanto si legge, ci sarebbe la possibilità di abbassare notevolmente la spesa monetaria. La Sampdoria sarebbe interessata ad Antonio Cioffi e potrebbe chiederlo ai partenopei, inserendolo nella trattiva per il centrocampista.

Questo è quanto si legge:

“Il Napoli lo valuta 6,5 milioni di euro, il presidente Ferrero chiede 8 milioni. Si ragiona su come ridurre la differenza economica, la Sampdoria ha chiesto l’esterno offensivo classe ‘2002 Cioffi come contropartita, il Napoli riflette, si prende tutto il tempo necessario per decidere cosa fare”.

