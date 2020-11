Calciomercato – Cristiano Ronaldo contattato dal Manchester United!

Il Manchester United è pronto a riabbracciare il campione portoghese. Cristiano Ronaldo giocherà di nuovo in Premier League l’anno prossimo?

L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo potrebbe vestire di nuovo la maglia del Manchester United. Secondo quanto riportato dal giornalista di FOX, Christian Martin, lo United rivuole il giocatore bianconero. Il club inglese ha già contattato CR7 e il portoghese sta studiando l’offerta. La Juventus è pronta, in questo caso, a sedersi a tavolino per trattare la cessione se il giocatore stesso vuole andarsene. Ricordiamo che Ronaldo ha già giocato in Premier League con la maglia dei red davils dal 2003 al 2009.

