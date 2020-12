Calciomercato – Fabian Ruiz, il Napoli fissa l’appuntamento per il rinnovo del contratto

Calciomercato – Fabian Ruiz, il Napoli fissa l’appuntamento per il rinnovo

Fissato in primavera l’appuntamento ufficiale con l’agente di Fabian Ruiz per discutere del rinnovo del giocatore spagnolo. Il Napoli proporrà un contratto di cinque anni a tre milioni netti, bonus esclusi (ora guadagna 1,8 milioni a stagione). Ci sarebbe poi da discutere dell’inserimento della clausola di risoluzione, che l’agente vorrebbe inserire e la società vorrebbe inserire solo a cifre altissime. E’ quanto riferito da Ciro Venerato, giornalista della redazione di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’esperto di calciomercato ha poi sottolineato che, dopo il rinnovo, se arrivasse un’offerta da almeno 50 milioni di euro non è da escludere una cessione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Nicchi: “Arbitri eroici in questo 2020, pochi errori. Ferrero? Solo bassezze sulla lealtà arbitrale”

Napoli nuovo obiettivo, il difensore Vuskovic dell’Hajduk: l’offerta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lotteria Italia: crollo storico, venduti 4,7 milioni di biglietti