Calciomercato, il Borussia Dortmund fissa il prezzo per cedere Haaland

Calciomercato, il Borussia Dortmund fissa il prezzo per Haaland

Secondo quanto riportato da ESPN, il Borussia Dortmund ha fissato il prezzo per la cessione di Haaland a fine stagione. L’attaccante norvegese potrà partire a fronte di un’offerta pari a 180 milioni, in quanto l’attuale clausola prevista all’interno del suo contratto si attiverebbe solo nel 2022. Fino a quel momento sarà il club tedesco a fissare il prezzo per cedere il suo gioiello.

