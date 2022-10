Calciomercato, il Napoli avrebbe individuato l’erede di Osimhen

Secondo Calciomercato.com il Napoli avrebbe trovato l’erede di Victor Osimhen: si tratta di un giovane attaccante brasiliano.

Il Napoli avrebbe individuato l’erede di Victor Osimhen. A dare la notizia è Calciomercato.com, che riporta l’interesse del Napoli per Marcos Leonardo: un giovane attaccante brasiliano classe 2003. Attualmente il giocatore veste la maglia del Santos; Cristiano Giuntoli avrebbe già espresso l’intenzione di puntare su di lui in caso Victor Osimhen potrebbe lasciare il club anche in un lontano futuro.

Ecco quanto riportato in merito all’interesse del Napoli nei suoi confronti:

“Marcos Lenardo è qualcosa in più di una semplice idea per il Napoli. La giovane stellina brasiliana piace molto a Giuntoli e al suo gruppo di lavoro. Il club azzurro è soddisfatto dell’impatto di Raspadori e Simeone m potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un numero 9 in caso di addio di Osimhen. Un’ipotesi oggi lontana ma non certamente impossibile. E per la sostituzione dell’attaccante nigeriano il club valuta con grande attenzione Leonardo.”

