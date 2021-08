Calciomercato, il Napoli continua a seguire Koopmeiners

Il Napoli resta su Koopmeiners

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli non ha abbandonato la pista che porta al centrocampista dell’Az Alkmaar Teun Koopmeiners. Ecco cosa riporta il quotidiano:

“Lo vuole l’Atalanta, lo segue in pressing da due mesi. La Roma compare e scompare davanti a lui come un fiume carsico. E poi c’è anche il Napoli, dalla primavera. E il Rennes. In passato, lo avevano ripetutamente visionato anche la Juventus, il Milan, l’Arsenal: vorrà dire qualcosa”.

