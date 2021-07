Calciomercato, il Napoli ha messo gli occhi su Ahmedhodzic del Malmoe

Il Napoli osserva Ahmedhodzic

Come riportato dal portale Goal.com, il Napoli ha messo gli occhi sul difensore del Malmoe Anel Ahmedhodzic. Gli scout azzurri lo seguiranno nella sfida che vedrà il club svedese affrontare lo Skonto Riga, nella gara valida per il turno preliminare per la partecipazione alla prossima Champions League. Nelle scorse settimane Ahmedhodzic era stato accostato anche all’Atalanta, ma al momento il club guidato da De Laurentiis sarebbe davanti a tutti. Il Malmoe chiede una cifra vicina ai 10 milioni per dare l’ok alla cessione, mentre il Napoli valuterebbe il difensore sui 6-7 milioni.

