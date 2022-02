Calciomercato, il Napoli punta Depay per il dopo Insigne

Napoli su Depay

Secondo a quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, il Napoli sarebbe sulle tracce di Memphis Depay. L’attaccante olandese è nel mirino del club azzurro, che avrebbe individuato in lui il sostituto di Lorenzo Insigne che a fine stagione andrà al Toronto. Lo stesso Xavi non si opporrebbe ad una sua partenza, visto che dall’inizio della sua avventua sulla panchina dei blaugrana l’ha usato con il contagocce. L’ostacolo è rappresentato dall’elevato ingaggio che Depay percepisce in catalogna, circa 7 milioni netti a stagione. Potrebbe anche decidere di decurtarsi lo stipendio, ma resterebbe comunque fuori dai nuovi parametri imposti da De Laurentiis per il futuro. Nelle prossime settimane ci potrebbero essere ulteriori novità.

