Calciomercato, il Napoli su Kessy Coulibaly del Tolosa

Il Napoli interessato a Kessy Coulibaly

Secondo quanto riportato da TMW, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Kessy Coulibaly del Tolosa. Il difensore classe 2002 ha attirato su di se gli occhi dello scouting azzurro, che è rimasto favorevolmente impressionato dalle sue doti fisiche. Oltre al Napoli anche la Lazio sarebbe sulle tracce, l’idea sarebbe quella di acquistarlo per poi girarlo in prestiro per una stagione vista la mancanza di esperienza in un campionato di massima serie. Al momento Coulibaly milita nella seconda squadra del Tolosa, club con il quale è in scadenza a giugno 2022.

