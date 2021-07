Calciomercato: Il Napoli vuole Emerson Palmieri, la doppia proposta degli azzurri

Il club avrebbe già incassato la disponibilità del terzino ad approdare in azzurro

la Gazzetta dello Sport riporta le ultime novità sul futuro di Emerson Palmieri. Il terzino sinistro ha detto già di sì alla proposta del Napoli e di Spalletti e in azzurro potrebbe rilanciarsi dopo le stagioni complicate al Chelsea dove ha giocato pochissimo. In Campania gli verrebbe assicurata la maglia da titolare e quella continuità che cerca da tempo. Il club di Aurelio De Laurentiis vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo ma i Blues al momento chiedono una cifra intorno ai venti milioni di euro, ragion per cui si sta valutando anche l’ipotesi del prestito con eventuale diritto di riscatto nella prossima stagione.

