Calciomercato – Il Napoli vuole Gudmundsson, è avanti nella corsa

Il Napoli sarebbe interessato ad Albert Gudmundsson e sarebbe anche più avanti nella corsa rispetto agli altri club.

Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa, avrebbe suscitato l’interesse del Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport la Società partenopea sarebbe avanti nella corsa rispetto a tutte le altre pretendenti.

Ecco in seguito quanto si legge in merito alla situazione:

“Il Napoli vuole anticipare la concorrenza per Albert Gudmundsson, uno dei migliori calciatori di questo campionato, trascinatore a suon di gol del Genoa di Alberto Gilardino. Gli azzurri, che hanno già avviato dei contatti, al momento sono la squadra italiana più avanti nella corsa. Chiaramente il parere del prossimo allenatore e i desideri del giocatore saranno determinanti, ma il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe muoversi in anticipo per anticipare la concorrenza.”

