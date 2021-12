Calciomercato, il Toronto va all’assalto per Inisgne. Proposto un contratto faraonico

Calciomercato, il Toronto all’assalto di Lorenzo Insigne

Il Toronto lancia l’assalto per Lorenzo Insigne, come riportato dal Corriere dello Sport il club della Mls ha proposto un contratto faraonico al capitano azzurro. Ecco quanto riporta in dettaglio il quotidiano:

“De Laurentiis gli ha proposto un quadriennale da 3,5 milioni a stagione, mentre lui vorrebbe il medesimo stipendio attuale: 5 milioni. La trattativa è in stallo totale. L’offerta concreta è quella del Toronto. L’idea è portare Lorenzo in Mls proprio come fu con Giovinco: la proposta è di 7 milioni a stagione per 4 anni, più benefit. Con la possibilità mai scartata di anticipare l’affare, considerando che la stagione comincia a marzo”.

