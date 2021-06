Calciomercato, Kaio Jorge piace al Napoli. Bisogna vendere prima Petagna

Calciomercato, per Kaio Jorge interesse concreto

Il Napoli è seriamente interessato a Kaio Jorge, attaccante brasiliano in forza al Santos, ma deve battere la concorrenza del Milan. A dare conferma dell’interessamento del club azzurro, è Ciro Venerato che intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli ha aggiunto:

“Kaio Jorge piace tantissimo sia al Napoli che al Milan. I rossoneri hanno un metro di vantaggio sui partenopei perché hanno una disponibilità economica maggiore. I campani devono prima cedere per poi chiudere altri affari in entrata. Il Napoli vuole il brasiliano perché spera di vendere bene Andrea Petagna: chiede 18, 20 milioni per l’ex calciatore della Spal. Dopo avere incassato tale cifra, i partenopei piomberebbero su Kaio Jorge.”

