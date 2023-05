Calciomercato, Kamada vuole il Milan: Napoli non è in pole

Secondo quanto riportato da Sky Sport il centrocampista Daichi Kamada sarebbe vicino al Milan; il Napoli avrebbe invece abbandonato la pista.

Il centrocampista dell’Eintracht Francoforte Daichi Kamada è stato accostato al Milan. Il Napoli era nella lista dei club interessati al giocatore, ma secondo le ultime attualmente non sarebbe più in pole.

Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni di Sky Sport ed ha fatto sapere che l’obiettivo di Daichi Kamada sarebbe giocare in Serie A, in particolare nel Milan. Il club rossonero dovrà dunque prendere una decisione in merito a ciò.

Ecco le sue parole:

“Il Milan in queste ore scioglierà le riserve che ha sul centrocampista dell’Eintracht Francoforte. Daichi Kamda andrà in scadenza di contratto: lui vuole il Milan, che in queste ore deve prendere una decisione. Attualmente nel club rossonero si è fatto male Bennacer e Kamada può giocare al suo posto.”

