Calciomercato, la Lazio su Maksimovic. Proposto un quadriennale

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, la Lazio avrebbe accelerato i tempi per chiudere la trattativa con Nikola Maksimovic. Il difensore serbo attualmente in forza al Napoli, è in scadenza di contratto a Giugno 2021 e su di lui ci sono gli occhi di molti club di Serie A. Oltre i biancocelesti anche l’Inter ha mostrato un certo interesse, situazione che spinge Tare ad affrettare i tempi per assicurarsi le prestazioni di Maksimovic. La Lazio avrebbe offerto un contratto quadriennale, con cifre a rialzo rispetto a quanto percepisce attualmente in azzurro.

