Calciomercato, la strategia del Napoli per arrivare a Emerson Palmieri

Napoli, la strategia per arrivare a Emerson Palmieri

Come riportato dall’edizione online del Corriere dello Sport, il Napoli continua a pensare a Emerson Palmieri. Il terzino del Chelsea, fresco vincitore dell’Europeo con l’Italia, è sempre in cima alla lista di Luciano Spalletti. De Laurentiis vuole accontentare il neo tecnico azzurro, mettendo a punto una strategia che prevede due cessioni. I due azzurri che potrebbero dire addio sono Tutino e Ounas, che al momento hanno mercato. Il primo è contesto tra Parma e Salernitana, mentre il francoalgerino dopo l’ottimo finale di stagione a Crotone ha suscitato l’interesse di alcuni club italiani e stranieri. Entrambi potrebbero portare in dote alle casse azzurre circa 20 milioni, cifra che poi verrebbe girata al Chelsea per arrivare a Emerson.

