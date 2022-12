Calciomercato Napoli – L’attaccante può andare via: il club vaglia le alternative

Calciomercato Napoli,le ultimissime

Calciomercato Napoli – Il giornalista Ciro Venerato ha parlato oggi di un possibile addio in casa azzurra, in diretta al Tg di Rai1, svelando anche che l’idea Zaniolo stia per sfumare. A lasciare il Napoli a fine stagione potrebbe essere Hirving Lozano. Per questo motivo, il club partenopeo sta iniziando a vagliare alcune alternative che siano funzionali a ricoprire il ruolo eventualmente lasciato scoperto. Di seguito le dichiarazioni del giornalista:

“Il Napoli non è in corsa per il giallorosso. Due le motivazioni. A: richiesta di stipendio non in linea con il tetto imposto da De Laurentiis già da questa estate. B: perplessità sulla collocazione tattica del giocatore.

Il club azzurro sta valutando giocatori più funzionali al ruolo se a fine giugno dovesse andare via Lozano“.

