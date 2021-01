Calciomercato – Malcuit non andrà al Parma, arriva l’interesse di un altro club

Il trasferimento di Kevin Malcuit al Parma non ci sarà, per il momento il difensore rimane a Napoli.

Da giorni si parla del trasferimento al Parma di Kevin Malcuit, difensore del Napoli, tuttavia questa mattina sono arrivate importanti novità. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha riportato che Malcuit non andrà al Parma, poiché il club emiliano ha optato per l’acquisto di Andrea Conti. Per ora dunque il difensore rimane a Napoli. La Fiorentina potrebbe essere interessata a Kevin Malcuit, siccome serve un sostituto per Lirola, ceduto all’Olympique Marseille.

