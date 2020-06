Calciomercato Napoli, accelerata per Under: i dettagli

Il Napoli accelera per Cengiz Under, per la società il nome giusto per sostituire José Maria Callejon. Contatti intensificati tra la società azzurra e la Roma, telefonata col ds De Sanctis per portarsi avanti nella trattativa. L’edizione odierna di Repubblica sottolinea la voglia del Napoli di concludere l’operazione investendo circa 25 milioni di euro.

L’agente di Under è Fali Ramadani, operatore di mercato molto vicino a De Laurentiis, fattore – questo – che potrebbe favorire il buon esito dell’operazione. Ramadani è anche l’agente di Koulibaly infatti e sa benissimo come trattare con il presidente del Napoli. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi.

