Calciomercato Napoli, ADL punta forte su Milenkovic e Boga: le ultime

Il Napoli è attivissimo sul mercato nonostante il momento sia così tragico. L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione sulla fascia sinistra, tra esterno alto e basso.

Per l’esterno sinistro “alto”, quella di Jeremy Boga è più una opzione, anche se resta il dubbio se il Chelsea deciderà di riscattarlo dal Sassuolo (8 milioni il valore) al termine della stagione. Per il mancino alternativo a Mario Rui, invece, resta forte il gradimento per Konstantinos Tsimikas, 23enne di proprietà dell’Olympiacos, club che ha dato a Federico Pastorello il mandato a trattare con il Napoli.

E il difensore centrale? Nikola Milenkovic, 22 anni della Fiorentina, è uno tra i più apprezzati del panorama, anche se gioca prevalentemente con la difesa a 3.

