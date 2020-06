Calciomercato Napoli, affondo per Veretout: torna di moda il francese

Calciomercato Napoli, affondo per Veretout: individuato come sostituto di Allan

Napoli alla carica per Jordan Veretout, in virtù del possibile addio di Allan. Si parla delle manovre in mediana nell’edizione odierna di Tuttosport, che riassume così i possibili prossimi passi del Napoli in quel settore del campo.

“Il francese sarebbe il profilo giusto per sostituire il partente brasiliano e potrebbe essere utilizzato anche da playmaker. La Roma è in preda ad un grave deficit di bilancio e ha bisogno di vendere, il Napoli proverà a prenderlo per 15 milioni di euro” si legge sul quotidiano. Non sarà sicuramente facile, visto che l’ex Fiorentina è arrivato all’ombra dell’Olimpico appena una stagione fa. Il Napoli però lo sta monitorando con interesse e un tentativo lo farà, in attesa di capire quale sarà il futuro di Allan.